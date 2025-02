Punto d’oro, il Latina fa 1-1 con il Benevento al Francioni

Il Latina conquista un prezioso punto contro il Benevento, quarta forza del campionato, in una partita che termina 1-1 al “Francioni”. Un risultato che permette ai nerazzurri un passo in avanti nella lotta salvezza, in un match che ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto, ma senza riuscire a prevalere l’una sull’altra.

Il Benevento passa subito in vantaggio al 2′ con un gol di Lanini, abile a sfruttare una punizione battuta da Prisco. Tuttavia, il Latina non si scompone e risponde prontamente al 19′ con Scravaglieri, che realizza il gol del pareggio su cross dalla sinistra di Riccardi. Il primo tempo è stato ricco di occasioni, con il Benevento che ha sfiorato il gol con Pinato e Lamesta, ma senza riuscire a capitalizzare.

La ripresa è stata decisamente più equilibrata e meno emozionante, con entrambe le squadre che hanno faticato a impensierire i portieri avversari. Nonostante il Benevento abbia dominato nel possesso palla e nel computo delle occasioni (Perlingieri, Lanini e palo di Carfora) il Latina ha difeso con ordine, cercando di colpire in contropiede. Al 90’+1′, un gol di Starita per il Benevento è stato annullato per fuorigioco, chiudendo definitivamente i giochi.

Il pareggio risulta comunque positivo per il Latina, che ottiene un punto importante in chiave salvezza, a distanza di due punti dalla Casertana, che ha perso nel derby con l’Avellino. Nonostante le difficoltà recenti, con la squadra che non vinceva da sette gare, il pareggio contro il Benevento dà morale e consente di guardare con maggiore ottimismo alla prossima sfida, cruciale per la salvezza, contro l’Altamura di Di Donato.

Latina Calcio 1932 1– 1 Benevento Calcio

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Zacchi, Vona E. K, Rapisarda, Mastroianni (76’ Bocic), Riccardi, Marenco, Petermann (76’ Ndoj), Motolese (86’ Berman), Ekuban, Scravaglieri (70’ Di Livio) Improta. ALL BOSCAGLIA. A DISP: Civello, Basti, Ercolano, Crecco, Cittadino, Gatto, Saccani, Zuppel, Segat, De Marchi.

Benevento Calcio (4-3-3): Nunziante, Prisco (70’ Viviani), Lanini (80’ Carfora), Tosca, Pinato, Acampora (70’ Manconi), Oukhadda, Perlingieri (80’ Starita) Talia, Lamesta (86’ Borello) Capellini. ALL. PAZIENZA. A DISP: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Simonetti, Berra, Agazzi, Viscardi.

Arbitro dell’incontro: Aleksandar Djurdjevic di Trieste

Assistenti: Cosimo Schirinzi di Casarano e Matteo Cardona di Catania

Quarto uomo: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Marcatori: 3’ Lanini (B), 19’ Scravaglieri (L)

Ammoniti: 40’ Motolese (L), 44’ Petermann (L), 54’ Prisco (B), 64’ Scravaglieri (L), 72’ Rapisarda (L), 81’ Pinato (B), 94’ Matteo Patti (L, dalla panchina)

Angoli: Latina 2 – 4 Benevento

Recupero: 1’ pt / 4’ pt

Note: 2086 spettatori di cui 892 abbonati e 248 ospiti