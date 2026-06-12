Pusher tenta la fuga tra le auto della movida: un arresto a Formia

Un giovane di 21 anni è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri di Formia hanno notato il 21enne, disoccupato e incensurato, mentre si aggirava con fare sospetto tra i locali. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato di dileguarsi nascondendosi tra le auto in sosta, ma il suo tentativo di fuga è stato immediatamente interrotto dai militari dell’Arma.

Una volta perquisito, è stato trovato in possesso di oltre 45 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 50 euro in contanti. I controlli, estesi all’abitazione del ragazzo, hanno fatto rinvenire altri 31 grammi della stessa sostanza, ulteriore denaro e materiale necessario per tagliare e confezionare le dosi.

La droga i contanti sono stati sequestrati e il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.