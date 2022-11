Quali sono i tipi di pneumatici invernali. Quando passare agli pneumatici invernali e come farlo

Prima dell’arrivo del freddo, i proprietari di auto si trovano a dover scegliere gli pneumatici invernali. Guidare con pneumatici estivi in inverno è piuttosto rischioso. È necessario occuparsi di questo aspetto in anticipo e decidere se acquistare pneumatici per tutte le stagioni o scegliere pneumatici per la stagione.

Gli pneumatici invernali possono essere diversi l’uno dall’altro. Esistono gomme con fori per i chiodi e gomme non chiodate (attrito).

Inoltre, gli pneumatici invernali possono differire per il disegno del battistrada, la composizione della mescola di gomma – rigidità ed elasticità – e l’assenza o la presenza di lamelle aggiuntive. Convenzionalmente, in base a questi segni si distinguono pneumatici di media durezza (chiodati), morbidi (tipo scandinavo) e duri (tipo europeo).

Sul fianco del pneumatico sono riportate delle scritte: la misura e il tipo di pneumatico, e le lettere latine che indicano l’indice di velocità. Prestate attenzione innanzitutto a questo indice, e solo successivamente guardate il modello e il produttore del pneumatico. Ad esempio, se l’indice di marcatura è W (270 km/h), la frenata su asfalto sarà molto minore. Se l’indice è inferiore, lo spazio di frenata aumenterà. Ulteriori marcature di M&S possono essere presenti sui pneumatici invernali – per neve e fango. Anche per i pneumatici all-season questa marcatura è caratteristica.

I pneumatici chiodati sono perfetti su strade coperte di ghiaccio o di neve. L’eccezione può essere rappresentata dalla neve sciolta in condizioni di freddo, nel qual caso la trazione è paragonabile a quella degli pneumatici di tipo scandinavo. Se avete un po’ di esperienza di guida, scegliete la gomma chiodata. Vi sentirete più sicuri sul ghiaccio perché l’aderenza del pneumatico sarà massima. Se siete guidatori esperti e guidate prevalentemente su asfalto, scegliete pneumatici senza chiodi.

Gli pneumatici chiodati non hanno lamelle al posto dei talloni del battistrada; al loro posto ci sono i fori per i chiodi. Questo tipo di pneumatici è il più sicuro: con il loro aiuto l’auto frena in un tempo minimo. I pneumatici chiodati sono i più equilibrati, anche se ci sono automobilisti che credono che “sulle punte, come sui pattini”. Ma questo ha più a che fare con il “blistering” degli pneumatici al freddo.

La superficie dei pneumatici ad attrito è solitamente sinuosa e ondulata, con molte lame al posto delle punte. Questi pneumatici sono comunemente chiamati “Velcro” perché si attaccano alla strada. In inverno sono molto efficaci grazie al battistrada, che si aggrappa alla strada ghiacciata. Gli pneumatici invernali ad attrito possono essere suddivisi in due tipi: pneumatici di tipo scandinavo per inverni rigidi con battistrada morbido e pneumatici di tipo europeo, progettati per la guida su neve, ghiaccio e asfalto.

Il battistrada degli pneumatici di tipo scandinavo è pieno di lamelle, per una trazione eccellente su neve e ghiaccio. Sono progettati per superfici innevate e ghiacciate e sono contrassegnati dalle lettere Q (160 km/h), R (170 km/h) e T (190 km/h). Per migliorare il contatto con le strade ghiacciate, alcune aziende produttrici aggiungono scaglie di silice agli pneumatici di tipo scandinavo. Questo tipo di pneumatici ha una gomma morbida ed è progettato per la guida su asfalto. In caso di frenata brusca su gomma morbida, le lamelle si aprono a “pettine” e gli pneumatici smettono di accettare i maggiori carichi nel punto di contatto tra asfalto e pneumatico; di conseguenza, il tempo di frenata aumenta. Questo è particolarmente pericoloso alle alte temperature. I pneumatici di tipo scandinavo sono progettati per i conducenti tranquilli che vivono in zone innevate e non amano la fretta.

I pneumatici di tipo europeo hanno meno lamelle e una mescola di gomma più dura e sono progettati per gli inverni caldi. Questi pneumatici sono adatti ai proprietari di auto che preferiscono la guida veloce al freddo. Gli pneumatici duri hanno un numero di lamelle da 2 a 3 volte inferiore a quello degli pneumatici morbidi, ma il loro battistrada presenta grandi scacchi o “costole” di scacchi che aumentano notevolmente la sicurezza sulle strade asfaltate. Si tratta di pneumatici per alta velocità e sono contrassegnati dalle sigle H (210 km/h) e V (240 km/h). L’indice T (190 km/h) è un’eccezione e si trova su macchine più piccole con pneumatici di dimensioni inferiori. Un grande vantaggio dei pneumatici di tipo europeo è la possibilità di guidare su asfalto già in ottobre, prima dell’arrivo del gelo.

I pneumatici moderni di qualità non sono più considerati un lusso e costano meno. Per mantenere la tenuta d’aria, la mescola del pneumatico contiene circa dieci diversi strati di gomma ricavati dal petrolio e dalla gomma naturale. I pneumatici moderni arrestano rapidamente l’auto, resistono all’aquaplaning, smorzano le vibrazioni e, se necessario, possono cambiare istantaneamente la traiettoria dell’auto. Tutto questo ci porta a concludere che non bisogna ridurre gli pneumatici.

Quando si scelgono gli pneumatici invernali, bisogna tenere conto della presenza di colline ghiacciate nel parcheggio o davanti a casa, della frequenza delle visite alle dacie e della frequenza di guida su ghiaccio e neve. In questi casi, fermatevi alla scelta del “chiodato”. È superiore alla concorrenza sul ghiaccio levigato e ha un vantaggio rispetto agli pneumatici a frizione. Sulla neve, le borchie non daranno alcuna caratteristica aggiuntiva alla vostra auto, qui il ruolo principale nel disegno – èlo spessore del battistrada, il numero di scanalature e la composizione della miscela di gomma.

Quando si tratta di asfalto, scegliete una gomma dura, il suo battistrada è più resistente e sarà in grado di sostenere il carico durante le curve e le frenate.

Da dove sono state tratte le informazioni:

Informazioni sui tipi di pneumatici invernali – auto-doc.it

Quando passare ai pneumatici invernali – motori.it