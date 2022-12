Qualità della raccolta, ABC Latina premiata all’Ecoforum Lazio

ABC Latina si è aggiudicata una menzione speciale alla settima edizione dell’Ecoforum, organizzata da Legambiente Lazio con il contributo della Regione Lazio. Un riconoscimento importante attribuito all’Azienda per la “raccolta di qualità e per l’estensione del porta a porta”.

Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta ieri mattina presso la Casa dei Cavalieri di Rodi a Roma, hanno partecipato, oltre a numerosi Sindaci ed amministratori, il Presidente Nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e l’Assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti Massimiliano Valeriani.

“Non possiamo che essere soddisfatti per questo premio con il quale ci viene riconosciuto il buon lavoro svolto – ha dichiarato il Direttore Generale Silvio Ascoli che durante la manifestazione ha illustrato il nuovo sistema di raccolta rifiuti avviato a Latina- Con il nuovo servizio di raccolta “porta a porta” abbiamo puntato ad una gestione dei rifiuti che mira non solo alla riduzione della produzione dei rifiuti e all’aumento della raccolta differenziata ma anche, e soprattutto, alla qualità dei materiali raccolti.”

I dati presentati hanno confermato che, anche in una città grande come Latina, è possibile ottenere ottimi risultati e far sì che ciò che prima era solo un rifiuto, con un costo netto per la collettività, divenga un prodotto da collocare sul mercato, con ingenti entrate per le casse comunali.

Il premio è stato ritirato dal vicepresidente Angela Verrengia che, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento e la volontà di continuare a lavorare per rendere Latina una città sempre più virtuosa.