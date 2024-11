Quarta edizione de “Le parole dei talenti”, nove appuntamenti gratuiti al Circolo Cittadino

La quarta edizione della rassegna letteraria “Le parole dei talenti” prenderà il via il 7 novembre a Latina, con appuntamenti settimanali ogni giovedì alle 18 presso il Circolo Cittadino “Sante Palumbo”. L’evento è curato da Marco Checchinato, Angelo Tozzi, Emilio Andreoli e Simona Fioroni, e mira a creare un contesto di incontro per autori e pubblico, dando spazio a scrittori affermati e meno conosciuti. Gli incontri saranno a ingresso gratuito e offriranno l’opportunità di presentare opere di generi diversi, contribuendo così a valorizzare il panorama letterario locale.

L’organizzazione della rassegna è affidata al Centro Turistico Giovanile “Latina in itinere”, attivo in città dal 2014 e già noto per eventi come “Verde in Festa” e l’Orto Sociale Maino. Quest’anno l’iniziativa vede la collaborazione della Fair Play School, associazione che promuove attività di carattere culturale e sociale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente del Circolo Cittadino, Bruno Bulgarelli, per l’ospitalità, e all’Edicola Cormio, simbolo storico di Latina che festeggia i suoi 75 anni.

Il programma prevede l’apertura con il libro “Onde” di Ilaria Nucera, seguita da Assunta Gneo con “Il futuro è nelle tue mani” e altre opere di autori come Emilio Andreoli e Matteo Luigi Napolitano. Gli incontri si concluderanno il 20 dicembre con la presentazione di “101 modi per aiutare gli altri senza farsi male” di Claudio Zappalà e dell’Associazione Fair Play School.