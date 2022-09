Quarta edizione Radure, musica e spettacoli lungo la Via Francigena del Sud

Giunge alla sua quarta edizione Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud a cura dei Comuni di Priverno, Norma, Segni, Cori, Sermoneta e Maenza grazie al contributo della Regione Lazio e nell’ambito del progetto integrato Invasioni Creative di ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, in collaborazione con la Compagnia dei Lepini, primo festival di valorizzazione del patrimonio culturale del sistema territoriale dei Monti Lepini, dedicato ai luoghi della cultura attraversati dal cammino spirituale della Via Francigena del Sud. L’edizione 2022 del festival Radure vuole accendere i riflettori sul femminile attraverso un viaggio nell’arte dello spettacolo dal vivo, guidato da donne e che di donne parla sino al 18 settembre 2022, in ognuno dei 6 Comuni con un ospite d’eccellenza, grandi donne della scena teatrale e di quella jazz – Susanna Stivali, Gioia Salvatori, Giuliana De Sio, Iaia Forte, Mascia Musy, Giada Prandi, Pamela Villoresi – affiancato da compagnie professioniste locali (Eko Orchestra, Matutateatro, Compagnia teatrale Le Colonne, Acta Teatro, l’ensemble Coro InCantu e la compagnia di danza GKO Company), per un totale di 16 spettacoli in altrettanti luoghi della cultura.

Radure prosegue a MAENZA il 10 settembre ore 21.00 al Castello Baronale con lo spettacolo ANNA CAPPELLI di Annibale Ruccello, con Giada Prandi, regia Renato Chiocca. L‘11 settembre ore 19.00 Matutateatro ambienta alla Loggia dei Mercanti, ANTIGONE O CREONTE ideato, interpretato e diretto da Julia Borretti e Titta Ceccano, musiche dal vivo Laura Fabriani e Francesco Ciccone.

Questo il calendario completo dell’evento :

MAENZA

10 settembre ore 21.00 | TEATRO

Castello Baronale – piazza del Duomo

Giada Prandi

ANNA CAPPELLI

11 settembre ore 19.00 | TEATRO

Loggia dei Mercanti – viale della Repubblica 23

Matutateatro

ANTIGONE O CREONTE

PRIVERNO

16 settembre ore 19.00 | TEATRO

Castello di San Martino – via San Martino

Compagnia Acta Teatro

GLI ULTIMI DI CARNEVALE overo per santità finta in sommo grado

17 settembre ore 21.00 | TEATRO

Auditorium Infermeria dei Conversi – Borgo di Fossanova

Pamela Villoresi e Marco Scolastra

LA MUSICA DELL’ANIMA ritratto di Eleonora Duse tra le note della sua epoca

18 settembre 19.00 | MUSICA

Parco Archeologico Privernum -Strada Regionale 609 Carpinetana

EKO ORCHESTRA in concerto