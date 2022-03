Latina, Quartiere Nicolosi: da domani lo “Sportello al cittadino”

Sarà presentato domani alle ore 18:30, presso lo spazio culturale Nicolosi in Via Filippo Corridoni, 78 nella Piazzetta dello storico quartiere Nicolosi, lo “Sportello al cittadino” per le problematiche dei cittadini del quartiere.

Un piccolo sportello voluto fortemente dal Comitato di Quartiere Nicolosi, per continuare a stare vicino ai residenti, per accogliere le loro problematiche e per dare un piccolo aiuto a chi ha bisogno anche semplicemente di recarsi alle poste ed ha difficoltà.

Responsabile dello stesso sarà il Sig. Otello Tremolanti, storico fondatore del Comitato e storico residente del quartiere stesso.

“Otello è per tutti noi un punto – dichiarano i membri del Comitato di Quartiere Nicolosi -fermo sempre disponibile e pronto a battersi in prima linea insieme a tutti noi, affinchè il primo quartiere della nostra splendida città, non venga mai lasciato a se stesso. Siamo una squadra forte e coesa che mette a disposizione le proprie risorse, il proprio tempo per il nostro amato Quartiere”.

Lo sportello sarà aperto il martedì ed il giovedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30.