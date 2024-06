Quartieri Connessi, una settimana di rassegna ”Altre Storie”

L’utimo weekend della Rassegna di arte, cultura, musica e spettacolo “Altre Storie 2024” organizzata dall’associazione Quartieri Connessi di Latina che si svolgeranno nell’Anfiteatro della Parrocchia San Luca in Q5 Latina. Un fine settimana che comincerà giovedì 4 luglio alle ore 20.00 con un interessante talk sulla comunicazione a cura di Ferdinando Cedrone, che parlerà di stili relazionali cercando di rispondere alla seguente domanda: perché con alcune persone entriamo subito in sintonia e con altre no? Seguirà alle 21.00 il concerto dei Good Mood, una band caratterizzata dalla capacità di riarrangiare, in una chiave del tutto

personale, brani famosi di musica internazionale, di culture varie che spaziano dallo swing al blues al pop rivisitato, in una espressione musicale fluida e vintage. Nel concerto per Altre Storie verranno presentati in chiave Latino Bossa Nova brani, tra gli altri, di Michel Petrucciani, Antonio Carlos Jobim, Stevie Wonder e Norah Jones. Voce dei Good Mood è Maria Chiara Bartalesi, al pianoforte Vincenzo Bianchi, Roberto Caetani alla chitarra, Nunzio Sciscione al contrabbasso e, alla batteria, Marco Malagola. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Fortunato Giardina alle percussioni.

Si prosegue venerdì 5 luglio, sempre a partire dalle ore 20.00, con “La testa nel pallone. Il calcio nella grande letteratura”, una rivisitazione della passione sportiva per il gioco del calcio attraverso le parole di grandi scrittori e poeti. Con Michela Bondioli, Robin Corradini e Massimo Maggi. Gli interventi musicali sono affidati alla voce e alla chitarra di Paolo Incollingo.

Francesca Suale, tra gli organizzatori della Rassegna ha spiegato: “In questo reading ci lasceremo condurre dai versi di Umberto Saba, dai racconti umoristici e irriverenti di Osvaldo Soriano o di Alessandro Baricco, dall’innamoramento di Sandro Bonvissuto per la Roma, la sua squadra del cuore, e dalle mirabolanti imprese di un calcio estemporaneo narrato da Stefano Benni. Il calcio così si fa poesia o racconto che suggestiona la fantasia, rapisce i lettori e va oltre la dimensione sportiva traducendosi in una metafora della vita stessa, dove il pallone al piede, pronto per segnare un goal, ci suggerisce che tutto è ancora possibile”.

A seguire la diretta della partita degli Europei di calcio.

Sabato 6 luglio alle ore 20.00 la Compagnia Maia porterà in scena l’improvvisazione teatrale con lo spettacolo “Ai calci di rigore”. Gli attori Pamela Losacco, Carlo Felici e Marco Bonfanti interpreteranno dialoghi e monologhi improvvisati sui suggerimenti del pubblico. Seguirà la proiezione della partita degli Europei di calcio.

Domenica 7 luglio sarà invece interamente dedicato alla musica con il contest Altre Stelle, a cura di Ferdinando Cedrone. Dalle ore 20.30 cantanti solisti e band si esibiranno davanti ad una prestigiosa giuria di esperti che ne decreterà i vincitori. “Il contest – dice Ferdinando Cedrone, presidente di Quartieri Connessi – vuole essere un momento di aggregazione e intrattenimento che vede protagonisti giovani, a volte giovanissimi, tra i quali potrebbero emergere anche dei talenti. Altre Stelle offre loro la possibilità di esibirsi su un palcoscenico e di essere ascoltati da una giuria di esperti ma, soprattutto, di conoscersi, incontrarsi e condividere un momento di festa per il nostro quartiere, che si anima di suoni e vitalità lasciando spazio al loro entusiasmo”.

Musica, teatro, approfondimento e sport anche per questa ultima settimana di Altre Storie, una rassegna divenuta oramai un appuntamento atteso da tutta la città e che quest’anno ha visto crescere ancora il suo già positivo bilancio in termini di presenze e di riscontri, che ripagano gli organizzatori della Rassegna e tutti gli altri soci dell’impegno e del tanto lavoro svolto.