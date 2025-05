Quarto Meeting Città di Formia-Memorial Pietro Mennea, sale l’attesa

“Formia è città dello sport e dell’atletica per vocazione e ospitare per il quarto anno il Meeting Città di Formia ed il Memorial dedicato a Pietro Mennea è per noi un motivo di grandissimo orgoglio”. Con queste parole il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha inaugurato, questa mattina l’evento che accoglierà le categorie giovanili agli assoluti, in programma sabato 7 giugno a partire dalle ore 15.00, nello scenario suggestivo del Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia.

Un appuntamento di notevole prestigio nazionale e internazionale, organizzato dalla Formia Atletica Leggera e riconosciuto quest’anno anche dalla World Athletics. Alla conferenza stampa hanno presenziato anche l’assessore allo Sport Fabio Papa, il direttore del Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli”, Fabio Rimedio, il presidente della Formia Atletica Leggera, Vincenzo Scipione, il direttore tecnico Dimitri Chinappi e il responsabile marketing della società, Nicola Migliore.

“Questa manifestazione rappresenta un’occasione per celebrare la memoria di Mennea, che qui a Formia ha costruito imprese memorabili che lo hanno consacrato ad icona mondiale – ha proseguito il primo cittadino – ma anche per ribadire il ruolo centrale della nostra città nell’atletica italiana e non solo, grazie anche alla presenza del Centro di Preparazione Olimpica, punto di riferimento per l’intero movimento sportivo e fiore all’occhiello del nostro territorio. Non è solo un omaggio al campione, ma anche un modo per ispirare le nuove generazioni di atleti attraverso l’esempio di impegno, sacrificio e passione che lui ha incarnato”.

L’assessore allo Sport Fabio Papa ha evidenziato l’importanza di creare connessioni tra scuola, sport e territorio: “Eventi come il Memorial Pietro Mennea sono fondamentali perché riescono a mettere insieme il lato agonistico con quello educativo. Lo sport è uno strumento potentissimo di inclusione sociale, di crescita individuale e collettiva. Iniziative di questo tipo danno anche valore al lavoro quotidiano delle associazioni sportive locali e alla partecipazione attiva dei nostri ragazzi. Non si tratta solo di una gara di atletica, ma di un progetto che unisce memoria storica, spirito di comunità e impegno civico, un simbolo che va oltre lo sport: è un patrimonio culturale da custodire e promuovere. Un ponte tra passato e futuro, tra grandi campioni e nuove generazioni che possono trovare in questi esempi la spinta a migliorarsi”.

Tema ribadito anche dal direttore del CPO di Formia, Fabio Rimedio, sul legame profondo tra la città e il centro di preparazione olimpica ‘Bruno Zauli’ (nel 2025 compirà 70 anni di attività). “Mennea si è allenato per molti anni nel nostro impianto, uno dei luoghi simbolo dell’atletica leggera italiana. Questo centro è stato fondamentale nella sua carriera, fornendogli l’ambiente ideale per la preparazione atletica, grazie a strutture all’avanguardia e al supporto tecnico e medico altamente specializzato. Pietro considerava Formia una seconda casa e qui ha costruito alcune delle tappe più importanti della sua carriera sportiva. Il 23 novembre 2015 gli fu intitolato un viale, durante le celebrazioni per il 60° anniversario del CPO, dove è stata stata scoperta una targa che ha dato ufficialmente il nome del campione olimpico al viale di ingresso della struttura, alla presenza del presidente del CONI, Giovanni Malagò, della moglie di Mennea, Manuela Olivieri e del suo storico allenatore Carlo Vittori”.

Durante la presentazione sono intervenuti anche il presidente della Formia Atletica Leggera, Vincenzo Scipione, e il direttore sportivo, Dimitri Chinappi, che hanno donato la maglia celebrativa al sindaco Gianluca Taddeo, rimasto particolarmente colpito dal gesto. I due rappresentanti della società hanno analizzato nel dettaglio tutti i numeri della kermesse – all’interno ci saranno anche le premiazioni dell’iniziativa ‘Il più veloce di Formia’ riservato agli studenti dei tre istituti comprensivi ‘P. Mattej’, ‘Alighieri Formia-Ventotene’ e ‘V. Pollione’ – e inoltre a corollario è previsto anche un riconoscimento a sorpresa ad un personaggio locale che si è messo sempre al servizio degli atleti.

Il meeting sarà anticipato venerdì 6 giugno dal Golden Gala che porta proprio il nome della “Freccia del Sud”, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, che ospiterà anche il tradizionale Palio dei Comuni, la staffetta riservata agli studenti delle Scuole Medie, che vedrà anche la partecipazione di 12 allievi formiani a testimoniare il radicamento dello sport tra i più giovani e il legame sempre vivo con la figura del campione azzurro.