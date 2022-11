Quarto posto europeo per la Asd Sport per tutti di Sermoneta

Gli atleti di karate della Asd Sport per Tutti di Sermoneta, società affiliata Opes, sono tornati con un quarto posto europeo a squadre.

Gli atleti, accompagnati dal Maestro 5° Dan Nicola Marone hanno partecipato per la prima volta a una competizione di caratura internazionale come il “12th European Karate Championships” a Firenze ai quali si sono classificati grazie ai podi ottenuti al Campionato Italiano, alla competizione hanno partecipato 1852 atleti, 260 coach, 21 nazioni, 70 arbitri.

Tra questi c’erano anche Alessio Aceto, Manuel Barone, Gianluca Bruni, Flavio Ceniccola, Monica Marone e Ines Lumturi Riccardo della Asd Sport per Tutti di Sermoneta, che si sono avventurati con grande determinazione in questa competizione di altissimo livello.

C’è stato chi è riuscito a passare il girone per andare alla competizione successiva, che se veniva vinta portava alla finale. Purtroppo per i ragazzi nessuno e riuscito a passare il secondo girone che dava l’accesso alla finale nelle loro gare individuali.

Il maestro Marone:

“Ma quando è entrata in campo la squadra del kata sincronizzato i ragazzi hanno gareggiato come professionisti, non spaventandosi dell’altissimo livello degli avversari, e dopo aver passato il girone si sono esibiti nella seconda prova, e per pochissimi decimi di punti non sono saliti sul podio, ma portano fieri a casa un 4° posto”.

“I nostri atleti si sono comportati come dei professionisti, sia durante gli allenamenti sia sul Tatami durante la competizione e sono fiero dei risultati ottenuti” ha aggiunto il Maestro, che ha spiegato agli allievi la difficoltà di salire su un podio europeo.

“Spesso in competizione di livello altissimo, e soprattutto internazionale, anche se non si porta una medaglia a casa ciò non significa che non si è stati bravi, l’importante e aver trovato il coraggio di mettersi in gioco.

Ringrazio tutti i genitori, Opes Latina, l’Ente Italia Karate con il quale abbiamo formato un gruppo affiatato e ringrazio l’Amministrazione comunale di Sermoneta che ci supporta cercando di diffondere lo sport sul territorio Pontino”.

Il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli:

“Congratulazione alla Asd Sport per tutti, agli atleti, al maestro Nicola Marone, allo staff e ai genitori per aver creato un gruppo affiatato che, oltre a portare a casa risultati, coltiva insieme ai ragazzi i valori della sana competizione, del rispetto reciproco e dello stare insieme”

L’assessore allo sport Giuseppe Corelli:

“Lo sport a Sermoneta è fatto di tante discipline che portano in alto il nome di Sermoneta ma che soprattutto rappresentano un positivo esempio di aggregazione sociale”.