Quarto Trofeo Città di Giulianello, soddisfazione per la Boxe Cori

Grande soddisfazione per l’ottima riuscita del quarto Trofeo di pugilato Città di Giulianello.

Il Campione Italiano della Boxe Cori Gian Marco Caratelli ha dato un ulteriore conferma delle sue qualità dominando l’incontro contro un ottimo e pericoloso avversario.

Ha conquistato il Trofeo di miglior Pugile della riunione oltre alla coppa di miglior Match, votato alla unanimità dalla giuria degli arbitri e dal Commissario di riunione.

L’altro pugile della Boxe Cori, Daniele Milita, pur non brillando contro il suo forte avversario mancino, un guardia dx che lo ha messo in difficoltà non permettendogli di esprimere la sua Boxe, riesce a pareggiare il match.

Non sono mancate le parole di ringraziamento e di soddisfazione verso i propri ragazzi da parte del maestro Lamberto Frasca:

“Ringraziamo la OPES, tutti gli Sponsor grandi e piccoli che con il loro contributo hanno permesso di organizzare questa eccellente riunione totalmente gratuita, ringraziamo altresì tutte le Società partecipanti. Un ringraziamento speciale va al nostro delegato Provinciale Mirco Turrin per il grande impegno e professionalità messo a disposizione della Boxe Cori e per essersi prodigato per la realizzazione del programma.

Infine ringraziamo il numeroso pubblico presente in ogni nostro evento. Diamo appuntamento agli amanti dello sport da combattimento il 2 Luglio a Cori Piazza Signina Anfiteatro giardini con il Gran Gala di Kick Boxing WTKA targato come sempre Fight Club Frasca Academy”.