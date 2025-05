Quattro anni dopo è di nuovo Turrin vs Giovagnoli: odore di finale al PalaBoxe

La fase regionale dei Campionati Italiani Under 19 di pugilato entra nel vivo al PalaBoxe di Latina, dove domani si disputeranno le semifinali. Match di apertura della giornata, alle ore 17, sarà quello nei 60 kg tra Mattia Turrin della Boxe Latina e Alessandro Giovagnoli della Gladiatore Boxe Academy.

Un incrocio dal sapore speciale: i due si ritrovano sul ring a quattro anni di distanza dal match d’esordio di Turrin, che proprio contro Giovagnoli ottenne la sua prima vittoria ufficiale. Da allora, la carriera del giovane pontino è stata costellata di successi, con uno straordinario bilancio di 55 vittorie su 58 incontri, quattro titoli italiani consecutivi, due partecipazioni europee e una medaglia di bronzo continentale.

Il pronostico è tutto dalla parte di Turrin, che insegue il suo quinto tricolore consecutivo, ma Giovagnoli, con 19 vittorie all’attivo su 37 incontri, promette battaglia. Il vincitore della semifinale affronterà domenica in finale uno tra Ludovico Felici (New Gym) e Christian Romasino (Phoenix Gym).

Intanto, un altro risultato di rilievo per la Boxe Latina: Aurora Turrin, nei 52 kg Under 17, ha già strappato il pass per la fase interregionale, confermando l’ottimo momento del vivaio pontino.