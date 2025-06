“Quattro calci per la solidarietà”, domani la conferenza stampa di presentazione

Nato da un’idea di Cesare Rossato e Gennaro Ciaramella, “Quattro calci per la solidarietà” è l’evento pensato per chi vuole unire il calcio e la storia sportiva di Latina ai valori della solidarietà e del senso di comunità nel territorio pontino.

La conferenza stampa di presentazione ufficiale si terrà domani, mercoledì 4 giugno alle ore 15:30, presso la Sala Lettura del Circolo Cittadino di Latina, in vista della manifestazione benefica in programma sabato 7 giugno allo Stadio “D. Bartolani” di Cisterna di Latina.

Un appuntamento che intreccia sport, beneficenza e partecipazione collettiva, promosso con il supporto del Latina Calcio 1932 e del Cisterna Calcio, e realizzato con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina.

A moderare l’incontro con giornalisti e appassionati sarà Alessandro Palmigiani, giornalista e presentatore ufficiale dell’evento.

Al tavolo dei relatori interverranno gli ideatori Cesare Rossato e Gennaro Ciaramella (ex presidente AIAC Latina). Per i saluti istituzionali prenderanno la parola Andrea Chiarato, assessore allo Sport del Comune di Latina, e un rappresentante del Comune di Cisterna di Latina. Prevista anche la presenza di un delegato del Latina Calcio 1932, in qualità di società partner dell’iniziativa.

Il programma dell’evento prevede un quadrangolare giovanile con quattro squadre locali protagoniste, seguito da una partita-esibizione che vedrà affrontarsi le formazioni Cisterna Calcio & Giornalisti e All Star Latina. Per i tifosi nerazzurri, sarà l’occasione per rivedere qualche beniamino, in un evento che ha sempre offerto grandi ex del passato del Latina Calcio.

Cuore dell’iniziativa sarà anche la lotteria di beneficenza con numerosi premi in palio: il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno dell’APS “Per sempre Gianfranco Alessandrini”, associazione beneficiaria dell’evento. Tutti i dettagli saranno illustrati nel corso della conferenza stampa.