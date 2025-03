Quattro concorsi in un giorno, l’Asl a caccia di medici in provincia

Quattro nuovi concorsi per trovare undici medici da inserire nei vari rami dell’azienda sanitaria pontina. Sono circa 200 le domande per gli 11 posti disponibili messi a disposizione dall’Asl di Latina per andare a sopperire i vari reparti a secco di personale.

Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, il concorso più importante, con 5 posti a disposizione è quello per l’oftalmologia che si occupa di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell’apparato visivo. Allo stesso tempo sono 4 i posti in gastroenterologia, il reparto che cura le malattie dell’apparato digerente. Gli altri due bandi invece sono da un solo posto e riguardano, uno la genetica medica e l’altro la chirurgia maxillo-facciale.

Da inizio anno sono circa 60 i posti vacanti che l’Azienda sanitaria locale sta cercando di colmare. Un impegno mirato a contrastare i problemi, sempre più diffusi, relativi alla carenza di personale medico, specialmente nel Sud pontino.