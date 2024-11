Quattro morti in due giorni in provincia, il grido dell’Associazione Vittime della Strada

Negli ultimi due giorni sono stati quattro gli incidenti mortali registrati sulla strade della provincia di Latina. Praticamente due morti ogni 24 ore. Una piaga difficile quella al quale da tempo le strade della provincia di Latina fanno da teatro. Una vera e propria guerra silenziosa, così l’ha paragonata Giovanni Delle Cave, presidente dell’Associazione Vittime della Strada, che da anni è al fianco di familiari e amici di chi ha perso la vita sull’asfalto pontino.

“I nostri politici – si legge nella nota diffusa – cosa fanno per fermare tutto questo? Una mattanza ogni 24 ore, un vero bollettino di guerra. Questa Associazione, riconosciuta quale ente esponenziale di promozione sociale per la tutela di interessi collettivi alla vita e alla salute sulle strade, chiede con la massima urgenza che si parli anche della guerra che c’è sulle strade pontine, che rappresenta una vergogna per la nostra civiltà, e chiede l’impiego dell’Esercito per controlli immediati. Non possiamo pensare che per i nostri politici esistano solamente guerre in paesi stranieri, dimenticando quella sulle nostre strade: non si può perdere ancora tempo e assistere a questa strage! Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità: i politici hanno il potere ed il dovere di decidere per interventi efficaci. L’Associazione chiede una task force per presidiare le nostre strade a tappeto, anche con l’utilizzo dell’Esercito. Basta morti innocenti.