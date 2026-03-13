A febbraio Cori raggiunge quasi l’80% di raccolta differenziata

Cresce a Cori la percentuale di raccolta differenziata che, dopo una breve flessione per l’anno 2024, in cui si è rimasti comunque al di sopra del 65% (circa 67%), ottenendo il riconoscimento di “Comune Riciclone” – per il 2025 dovrebbe attestarsi su una percentuale superiore al 70%. In attesa del dato ufficiale per l’anno 2025, il trend del 2026 continua ad essere virtuoso, tanto che i dati appena comunicati del mese di febbraio 2026 sfiorano quota 80%, attestandosi al 79,19%. Un traguardo che riempie di soddisfazione e spinge a continuare a investire nella qualità del servizio e nella partecipazione della comunità. Ora, l’obiettivo sarà mantenere lo stesso livello durante tutto il corso dell’anno, grazie alla collaborazione tra cittadini, Comune e gestore del servizio, Soc. Lavorgna.

Questo ottimo risultato anticipa, peraltro, l’introduzione della Tarip (Tariffa puntuale), che entrerà in vigore nel 2027 per continuare il virtuoso percorso iniziato nel 2008 con l’introduzione della raccolta differenziata porta a porta. La Tariffa puntuale si fonda sul criterio della minimizzazione dei rifiuti e sul principio dell’equità: grazie ad essa si pagherà il servizio di raccolta rifiuti in relazione al volume della spazzatura indifferenziata conferita, secondo un sistema più meritocratico che premierà i cittadini più diligenti. Ciò comporterà benefici per i singoli utenti in termini di abbassamento della tassa e per la comunità in termini di maggiore differenziazione dei rifiuti e minore produzione di rifiuto secco non riciclabile da avviare a smaltimento.

“Raggiungere quasi l’80% di differenziata – affermano il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis, e l’assessore all’Ambiente, Luca Zampi – rappresenta per noi un risultato davvero importante e per il quale vogliamo ringraziare le cittadine e i cittadini di Cori e Giulianello, la società Lavorgna S.r.l. e, in particolare, gli operatori ecologici, come anche il lavoro di controllo degli ispettori ambientali volontari che coadiuvano la Polizia Locale nel contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti”. Unica nota dolente, che non può essere ignorata, è il fenomeno dell’abbandono che, purtroppo, continua ad essere abbastanza diffusa nel territorio e che si potrà limitare solamente con uno sforzo di comunità volto ad educare quella piccola parte della cittadinanza ancora legata a vecchie e inaccettabili abitudini.