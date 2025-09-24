Raccolta differenziata a Latina, dal 1° ottobre parte il nuovo calendario

A partire dal 1° ottobre 2025 entrerà in vigore il nuovo calendario di raccolta differenziata predisposto da ABC, l’azienda che gestisce il servizio sul territorio. Il documento, già in distribuzione in questi giorni a tutte le famiglie, nasce dall’esperienza maturata con la programmazione precedente e da un’attenta fase di verifica, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze dei cittadini.

Tra le principali novità figura l’aumento della frequenza di raccolta della frazione PEM (Plastica, Alluminio e Metalli) e del vetro. Una scelta che punta a rendere più semplice la gestione domestica dei rifiuti, oltre a garantire una maggiore regolarità dei conferimenti e una migliore organizzazione dei turni di lavoro.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche al periodo delle festività, quando tradizionalmente si registrano maggiori quantitativi di rifiuti. In questi casi, il nuovo calendario prevede giornate di recupero pianificate con cura per evitare accumuli e possibili disservizi.

L’azienda ha inoltre ribadito il proprio impegno a monitorare costantemente l’andamento del servizio, riservandosi di introdurre ulteriori miglioramenti per garantire una gestione sempre più efficiente e sostenibile.

Il nuovo calendario sarà consultabile non solo in formato cartaceo, ma anche online: sulla pagina Facebook di Abc, sul sito ufficiale www.abclatina.it e attraverso l’app Junker, così da consentire a tutti un accesso facile e immediato alle informazioni.