“Racconti di Sabaudia”, i finalisti scelti dalla giuria presieduta da Malagò

L’undicesima edizione del Premio Letterario Nazionale “Racconti di Sabaudia”, è stata presentata nella suggestiva cornice di piazza del Comune di San Felice Circeo.

Dodici gli autori emergenti in gara, provenienti da Roma, Latina, Terracina e Sabaudia, che hanno letto e raccontato al pubblico le proprie opere, affrontando temi che spaziano dal quotidiano al disagio adolescenziale. A condurre l’incontro la giornalista Patrizia Vacalebri con la curatrice del volume Maria Costici. La giuria d’onore invece è presieduta da Giovanni Malagò, ex presidente del CONI.

Il progetto editoriale, sostenuto da Enel e Ferrovie dello Stato Italiane, continua a distinguersi per il suo carattere gratuito e inclusivo: oltre 17mila copie distribuite durante l’estate lungo il litorale laziale e all’aeroporto Leonardo da Vinci, trasformando i “Racconti di Sabaudia” in un libro itinerante, “il più letto tra le nuvole”.

La serata, organizzata dalla Pro Loco di San Felice Circeo, ha visto anche la partecipazione del vincitore della scorsa edizione, il giornalista Fabrizio Giona. Sul palco è arrivato anche lo spunto del delegato alla Cultura, Angelo Guattari, che ha proposto di fare del Circeo e del suo Parco un polo di turismo culturale capace di valorizzarne la ricchezza archeologica e paesaggistica.

Le due giurie – quella popolare tramite un’app di Esri Italia e quella d’onore con Malagò presidente – decreteranno il nuovo vincitore dell’edizione 2025.