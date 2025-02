Rachele Petrussa trionfa nello Spring Tour di Cattolica

Un’impresa straordinaria, una giovane promessa che segna un traguardo importante nel mondo dell’equitazione. Rachele Petrussa, amazzone di 12 anni originaria di Setia, ha conquistato la vittoria nell’internazionale dello Spring Tour di Cattolica, svoltosi il 9 febbraio.

In una gara open di 115 cm, aperta a partecipanti di ogni età e livello, Rachele ha dominato la scena con la sua cavalla ESTA. Contro avversari più grandi e con maggiore esperienza, la giovane amazzone ha brillato, superando il secondo classificato di oltre un secondo e il terzo di quasi cinque secondi. Un risultato che non è stato solo una dimostrazione di talento, ma anche il frutto di un’intensa preparazione.

Guidata dall’istruttore Dante Giungarelli, Rachele ha completato un giro perfetto, mostrando grande determinazione e concentrazione. Si allena sei giorni a settimana presso il Centro Ippico Dante, dove lavora instancabilmente con i suoi due cavalli, ESTA e Haydy.

Questo trionfo non è che l’inizio per Rachele, che già punta ai prossimi obiettivi. Sarà infatti protagonista nei prestigiosi internazionali di Arezzo, in programma per i mesi di marzo e aprile.