Rachele Stefanelli, una giovane di Gaeta a Sanremo

La giovane musicista Rachele Stefanelli, originaria di Gaeta, sta vivendo un momento emozionante della sua carriera a Sanremo, dove è attualmente impegnata nelle prove con l’orchestra che accompagnerà le canzoni del Festival di Sanremo 2025. Classe 1998, Rachele è una talentuosa violinista e violista che ha già accumulato una notevole esperienza sia nella musica classica che in quella pop.

Rachele ha iniziato il suo percorso musicale con l’orchestra del Conservatorio “Nicolini” di Piacenza, dove ha conseguito il diploma in violino e il biennio in viola, oltre a specializzarsi in musica da camera. Attualmente è iscritta al terzo anno del corso di alto perfezionamento presso l’accademia internazionale di Imola. Nonostante la sua giovane età, ha già partecipato a numerosi progetti televisivi, tra cui la seconda edizione di “Sanremo Young” su Rai Uno, e ha collaborato con artisti di fama come Elisa, Renato Zero e Blanco.

Tra le sue esperienze più significative, Rachele ha suonato per i concerti di Renato Zero al Circo Massimo di Roma davanti a un pubblico di 98mila spettatori e ha preso parte a programmi come “X Factor” e “Tim Music Award”. Recentemente, ha anche partecipato alla trasmissione “La Corrida” con un’orchestra di trenta elementi diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.Rachele mantiene un forte legame con la sua città natale, Gaeta, dove vivono i suoi nonni e altri parenti. La sua passione per la musica classica rimane centrale nella sua carriera, mentre continua a essere richiesta da grandi cantautori per le sue abilità orchestrali.

Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha espresso il suo orgoglio per i successi di Rachele: «Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati professionali ed artistici conseguiti dalla nostra Rachele Stefanelli. Il suo cammino è caratterizzato da sacrifici e soddisfazioni meritate, e sono certo che continuerà a collezionare successi in futuro».Con la sua imminente performance al Festival di Sanremo, Rachele Stefanelli si conferma come una giovane promessa della musica italiana, pronta a conquistare il cuore del pubblico con il suo talento.