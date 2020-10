Radio 2 rinnova il sound e sceglie Calcutta: le sigle ora suonano pontino

Rai Radio 2 ha rinnovato il proprio sound ed ha affidato la realizzazione delle nuove sigle e dei nuovi jingle a Calcutta.



“Sono felice – ha detto ai microfoni Rai il cantautore di Latina – per me è stato un onore poter sonorizzare Radio2. Non ho mai fatto un lavoro del genere e spero di essere stato all’altezza”.



I nuovi sound sono in onda dal 28 settembre: oltre ai vari jingle, sono di Edoardo D’Erme le sigle del Gr, Meteo e Onda Verde.



“Abbiamo deciso di rinnovare il sound della rete” – ha dichiarato nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti il direttore di Radio2, Paola Marchesini – e di affidare a Calcutta, un artista che amiamo molto e grande appassionato di radio, il pacchetto sonoro del canale. Abbiamo scelto Edoardo perché il suo modo di fare musica è capace di unire tradizione e innovazione, proprio come la nostra rete”.