Radio Antenne Erreci fa 50 anni, un riconoscimento dal Consiglio Regionale del Lazio

Una mattinata speciale negli studi di Radio Antenne Erreci, dove l’emittente ha ricevuto una gradita visita dell’onorevole Vittorio Sambucci, presidente della XI Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive del Consiglio Regionale del Lazio. Nel corso dell’incontro, l’onorevole Sambucci ha consegnato una targa di Riconoscimento Istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio in occasione del cinquantesimo anniversario della storica emittente radiofonica, punto di riferimento dell’informazione e della comunicazione nel territorio pontino.

Nella motivazione ufficiale si legge:

“Il Presidente della XI Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive del Consiglio Regionale del Lazio esprime apprezzamento e riconoscenza a Radio Antenne Erreci per i cinquanta anni di attività al servizio dell’informazione, della comunicazione e della valorizzazione del territorio pontino. Cinquant’anni di impegno rappresentano un patrimonio di professionalità, passione e continuità che ha accompagnato intere generazioni di cittadini, contribuendo alla crescita culturale e sociale della provincia di Latina e del Lazio.”

Un riconoscimento che premia mezzo secolo di storia, durante il quale Radio Antenne Erreci ha raccontato il territorio, dato voce alle istituzioni, alle associazioni, al mondo dello sport, della cultura e del sociale, diventando una presenza costante nella vita della comunità. La consegna della targa rappresenta un importante attestato di stima da parte del Consiglio Regionale del Lazio nei confronti di una realtà che, in cinquant’anni di attività, ha saputo coniugare informazione, professionalità e servizio pubblico, mantenendo sempre saldo il legame con il territorio.

“Ricevere questo prestigioso riconoscimento istituzionale è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra emittente – dichiarano Manlio Goldner e Pino Russo volti storici e tra i fondatori di Radio Antenne Erreci – è un premio che condividiamo con tutti coloro che, in questi cinquant’anni, hanno contribuito alla crescita della radio: collaboratori, speaker, giornalisti, tecnici, partner e soprattutto gli ascoltatori, che ogni giorno continuano a sceglierci e a seguirci con affetto. Questo traguardo rappresenta uno stimolo a proseguire con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che ci accompagnano dal 1976”.