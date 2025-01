Raffica di furti in abitazione a Formia, vertice in Prefettura

Un ingente numero di furti in abitazione avvenuti nell’ultimo periodo, soprattutto nelle zone periferiche della città. E’ per questo motivo che il Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella ha convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale hanno partecipato il Questore, Fausto Vinci, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Christian Angelillo, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Giovanni Marchetti e il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo.

Dopo una serie di accertamenti è emerso che i furti si sono verificati principalmente durante la fascia oraria pomeridiana-serale, destando nella comunità locale una percezione di insicurezza e una sensazione di allarme, a fronte della quale è stato assicurato il rafforzamento delle attività di prevenzione e di controllo, attraverso l’attivazione di servizi straordinari mirati e visibili, con personale in divisa e in borghese.

Nelle prossime settimane verranno effettuate, anche con il supporto della Polizia locale, operazioni di polizia interforze ad “Alto Impatto”, volte a garantire una risposta pronta ed efficace alle esigenze di sicurezza della comunità locale. Nel corso dell’incontro è stata ribadita l’importanza di potenziare i sistemi di video sorveglianza esistenti, soprattutto nei punti strategici della città.