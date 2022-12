Momenti di paura a Calcata, in provincia di Viterbo, dove una ragazza 19enne di Aprilia, dopo essere caduta da una altezza di 10 metri, è rimasta sospesa su uno sperone di roccia per circa mezz’ora.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che senza non poche difficoltà sono riusciti a trarre in salvo la giovane che è stata poi trasportata in ospedale a Roma.

Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.