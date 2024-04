Ragazzina violentata all’ex Intermodale: il racconto dell’incubo

Sono passaggi drammatici quelli sottolineati nelle pagine delle motivazioni, emesse dal Tribunale di Latina e riportate nell’edizione odierna di Latina Oggi, che hanno portato alla condanna a nove anni di reclusione per Daniel Dragus Marcu, 31enne senza fissa dimora che nel maggio scorso era stato arrestato per aver sequestrato e violentato una studentessa all’interno del sito dismesso dell’ex Intermodale, a Latina Scalo. La ragazzina, come riportato nelle pagine delle motivazioni è stata vittima delle violenze dell’uomo che l’ha sequestrata per un’ora e mezza, costringendola anche a mentire al telefono sotto la minaccia di ulteriori violenze. L’aguzzino in sede di processo si era avvalso del rito abbreviato.