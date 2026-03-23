Ragazzo accoltellato, Sindaco e Garante Infanzia: “Lavoriamo sulla prevenzione”

Dopo l’accoltellamento del giovane accaduto sabato sera nel centro di Fondi, l’attenzione si concentra ora sulle reazioni e sulle iniziative delle istituzioni.

Il sindaco Maschietto ha sottolineato con forza la necessità di leggere quanto accaduto oltre il piano della sicurezza. “Siamo di fronte a un fatto di inaudita gravità, ma non possiamo limitarci a considerarlo un episodio isolato: qui emerge un disagio minorile che va compreso e affrontato in profondità”. Il primo cittadino ha evidenziato come, quando sono coinvolti giovanissimi, «non ci sia spazio per giudizi sommari, ma serva un’analisi attenta delle cause sociali e relazionali».

Particolare preoccupazione è stata espressa anche per il comportamento successivo all’aggressione, con la diffusione sui social di contenuti legati all’accaduto. “È allarmante – ha osservato – che un gesto così grave possa essere percepito e raccontato come qualcosa di cui vantarsi”.

Sulla stessa linea Monica Sansoni, la Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, che ha richiamato la necessità di interventi concreti e immediati. “Non possiamo fermarci alle riflessioni – ha dichiarato – ma dobbiamo agire con decisione per prevenire fenomeni di violenza tra i giovani”. Secondo la Garante, ogni episodio di questo tipo “nasce da dinamiche precise, fatte di contesti sociali e segnali di disagio che devono essere intercettati per tempo”.

Da qui l’impegno a rafforzare il lavoro di rete tra istituzioni, scuole e servizi sociali. “È fondamentale – ha aggiunto – costruire strumenti di ascolto e prevenzione, intervenendo prima che i conflitti degenerino”.

Proprio in questa direzione si muovono le prime iniziative operative, con l’avvio di un confronto diretto con i dirigenti scolastici del territorio per definire percorsi condivisi di educazione alla legalità e gestione dei conflitti.