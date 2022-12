Raid contro un minorenne in un pub a Latina, arrivano tre Daspo

Si resero responsabili dell’aggressione nei confronti di un minorenni nei pressi di un noto bar nel centro della movida latinense. Sono stati raggiunti da Provvedimento di Daspo Urbano i tre uomini responsabili del raid.

Calci, pugni, bastonate e ferite con una bottiglia di vetro, il minore fu giudicato guaribile con una prognosi di 8 giorni. Le successive indagini svolte dai carabinieri della Compagnia di Latina hanno consentito di identificare e di denunciare in stato di libertà i tre uomini di età compresa tra i 20 ed i 44 anni.

E proprio per arginare i sempre più frequenti casi di violenza in luoghi di incontro o svago che il Questore di Latina ha emesso il Provvedimento nei confronti dei tre responsabili tutti residenti nel capoluogo pontino. Per tali fatti, il Tribunale di Latina aveva emesso un ordinanza cautelare degli arresti domiciliari, cui sono tuttora sottoposti. Scatta così il divieto, per il periodo di anni due, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo, ed affini ricadenti nell’area del centro urbano del Comune di Latina. Daspo che andrà in vigore alla scarcerazione dei tre.