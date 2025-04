Raid tra bar e tabaccherie: caccia a una banda nei Lepini

Potrebbe esserci un’unica banda dietro i colpi messi a segno negli ultimi giorni tra Sermoneta, Sezze e altri centri della provincia. Quattro uomini, con il volto coperto e a bordo di una Golf grigia, sono finiti sotto la lente degli inquirenti dopo due episodi ravvicinati: il primo a Monticchio, fallito grazie all’arrivo del proprietario, il secondo al 156 Street Caffè di Sezze Scalo, dove invece il colpo è riuscito.

Qui, i ladri hanno rimosso la grata, forzato l’ingresso e razziato il locale portando via sigarette, gratta e vinci e valori bollati per un valore stimato in 30mila euro. Il tutto in meno di quindici minuti, ignorando l’allarme e il fumo dell’antifurto.

Le modalità ricordano altri furti avvenuti a Borgo Sant’Antonio e Borgo Faiti, facendo ipotizzare agli investigatori che si tratti di un gruppo esperto, specializzato in colpi rapidi e mirati. Le indagini sono in corso, con i Carabinieri che stanno analizzando i filmati e seguendo diverse piste.