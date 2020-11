Rapina a Minturno, i carabinieri arrestano un 30enne di Formia

Ieri pomeriggio, a Formia, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni, A.N. sono le sue iniziali, condannato per una rapina messa a segno a Minturno il 7 gennaio 2011.

Il ragazzo, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, è finito nell’istituto penitenziario di Frosinone in ottemperanza all’esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma.

Il colpo risale al 7 gennaio 2011 quando l’uomo fu arrestato per rapina in una tabaccheria a Minturno in concorso con altri coetanei. Dovrà scontare una pena residua di 1 anno e 8 mesi.