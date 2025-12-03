Rapina allo “Shopping Center”: identificato il secondo malvivente

Si chiude il cerchio sulla rapina avvenuta lo scorso 20 ottobre nel supermercato del centro commerciale di Sermoneta. Dopo settimane di accertamenti, i Carabinieri della stazione locale hanno individuato il presunto secondo protagonista dell’aggressione: un 35enne georgiano, domiciliato a Roma e già conosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato a piede libero per rapina impropria.

Quel pomeriggio, la pattuglia era intervenuta in pochi minuti in seguito alla chiamata al 112. All’arrivo dei militari, uno dei due sospetti — un 32enne connazionale — era stato fermato dopo essersi scagliato contro l’addetto alla sicurezza nel tentativo di oltrepassare le barriere antitaccheggio del Conad con alcune bottiglie di alcolici nascoste. Il complice, invece, era riuscito a dileguarsi.

L’attività investigativa condotta nei giorni successivi ha permesso ai Carabinieri di ricostruire movimenti e responsabilità, arrivando così a identificare anche il fuggitivo. Per lui è scattata la denuncia, mentre proseguono gli approfondimenti sull’intera vicenda.