Rapina da Treccioni, la Corte d’Appello assolve Carlo Peluso

E’ arrivata l’assoluzione nei confronti di Carlo Peluso, il 45enne che era stato accusato di aver commesso a settembre del 2023 una rapina nella gelateria Treccioni in viale Nervi a Latina. La decisione è arrivata al termine dell’udienza di fronte alla Corte d’Appello di Roma, che ha condannato l’uomo solamente per il reato di ricettazione per quanto riguarda il motorino utilizzato per compiere il colpo, risultato rubato.

L’accusa aveva chiesto nei suoi confronti la condanna a 8 anni, stessa condanna che era stata inflitta al 45enne al termine del processo di primo grado al Tribunale di Latina. Ora però la decisione dei giudici che hanno rimesso in libertà l’uomo, ritenuto dunque estraneo al colpo messo a segno da due uomini armati di pistola nella gelatiera di viale Nervi.