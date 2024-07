Rapina e tentata rapina aggravata, ai domiciliari un 28enne di Aprilia

E’ finito agli arresti domiciliari un 28enne di Aprilia accusato di rapina e tentata rapina gravata. Dopo le indagini, i carabinieri della Stazione locale hanno individuato il giovane come autore materiale di una rapina consumata lo scorso febbraio ai danni due esercizi commerciali di Aprilia.

Il 28enne, sotto la minaccia di un coltello, si era impossessato nel primo caso del denaro custodito in una cassa e nel secondo caso aveva tentato di portare via il registratore di cassa da un altro negozio non riuscendoci. Fondamentale è stata l’analisi dei filmati di video sorveglianza che ha permesso ai militari di identificare il giovane.

Per lui è scattata l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.