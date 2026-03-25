Rapina in casa ad Aprilia, quattro armati portano via 2.700 euro

Momenti di paura nella notte ad Aprilia, dove quattro individui armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione in un’abitazione, rapinando un uomo di 42 anni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i malviventi sono entrati approfittando di una porta finestra lasciata aperta. Una volta all’interno, sotto la minaccia delle pistole, hanno costretto la vittima e i familiari presenti a consegnare circa 2.700 euro in contanti.

Dopo il colpo, la banda si è data alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Scattato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Aprilia.

Sono ora in corso le indagini, con il supporto del Reparto Operativo e Radiomobile, per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili.