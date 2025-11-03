Rapina in strada a Latina: uomo derubato del telefono

Nel pomeriggio di venerdì, un uomo è stato derubato del proprio telefono mentre si trovava in via Villafranca, nei pressi della stazione degli autobus. La vittima è stata avvicinata da una donna che, con un pretesto, è riuscita a strappargli il cellulare dalle mani per poi allontanarsi rapidamente.

Dopo la chiamata al 112, la Polizia di Stato è intervenuta sul posto, identificando l’uomo e ascoltandolo per ricostruire la dinamica della rapina e ottenere una descrizione dettagliata della donna. Le ricerche della sospetta sono state avviate immediatamente e gli agenti hanno controllato la zona per individuare eventuali telecamere di sorveglianza utili per acquisire immagini dell’episodio.

Secondo la testimonianza, la donna si è presentata con modi cortesi e ha iniziato a conversare con il malcapitato, che non ha sospettato alcun pericolo. Solo successivamente è emersa la vera intenzione della donna che, approfittando di un momento favorevole, ha sottratto di scatto lo smartphone e si è dileguata in pochissimi istanti.