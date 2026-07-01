Rapina violenta in centro a Latina, presi i responsabili

Sono stati identificati e arrestati i due cittadini stranieri ritenuti responsabili della violenta aggressione avvenuta lo scorso 25 marzo in via Don Morosini a Latina. Al termine di un’articolata attività investigativa, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Latina sono riusciti a chiudere il cerchio attorno ai due malviventi, accusati a vario titolo di tentata rapina, lesioni personali, minacce aggravate e tentato furto.

Tutto è iniziato nella serata del 25 marzo nei pressi di un ristorante del centro, dove una persona è stata improvvisamente aggredita a scopo di rapina. Nel disperato tentativo di sfuggire ai suoi aggressori, la vittima ha cercato rifugio all’interno del locale, ma i malviventi lo hanno inseguito senza esitazione. Nel parapiglia che ne è seguito, il titolare dell’esercizio commerciale e un dipendente sono intervenuti coraggiosamente per proteggere l’uomo e placare gli animi, ma la furia dei due aggressori si è abbattuta anche su di loro, provocando il ferimento di entrambi.

La svolta che ha portato all’arresto è arrivata grazie al meticoloso lavoro degli investigatori della Polizia di Stato. Incrociando le denunce e le testimonianze dettagliate delle persone offese con l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e i successivi riconoscimenti fotografici, gli agenti sono riusciti a ricostruire fedelmente la dinamica dei fatti. Al termine degli accertamenti, le posizioni dei due sono state differenziate: il primo dovrà rispondere di tentata rapina, lesioni personali e minacce aggravate, mentre il secondo è stato bloccato per tentato furto in relazione al ruolo specifico ricoperto nell’episodio.