Lesioni, minacce, porto abusivo di armi da fuoco e rapina di un cellulare. Per questo i carabinieri del Nucleo Radiomobile del Territoriale di Aprilia hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne del posto, resosi protagonista di una rapina in un esercizio commerciale nel centro città.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.