Rapinano un imprenditore a Santi Cosma e Damiano, fermati tre uomini

Si sono resi responsabili di una rapina ai danni di un noto imprenditore di Mondragone, a finire nei guai un 48enne di Mondragone ed un 46enne ed un 24enne di Santi Cosma e Damiano. Sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Formia che a seguito di una attenta indagine hanno raccolto le parole di alcuni testimoni, acquisito e visualizzato le immagini delle telecamere riscontrando così elementi di responsabilità a carico dei suddetti che il 12 dicembre scorso hanno rapinato l’imprenditore mentre era in procinto di accedere presso un istituto bancario di Santi Cosma e Damiano per effettuare un versamento di un ingente somma di denaro.

Nella circostanza sono stati sottoposti a sequestro, per i successivi opportuni approfondimenti di natura tecnica, le due autovetture utilizzate per commettere la rapina e per dileguarsi, i cellulari e alcuni indumenti appartenenti ai rapinatori.