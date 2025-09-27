Rapine multiple e lesioni ad anziani: arrestata una 40enne di Latina

I Carabinieri del N.O.R., insieme alle Stazioni di Latina e Sabaudia, hanno arrestato una donna di 40 anni accusata di rapina e lesioni personali, reati commessi nei mesi di giugno e luglio ai danni anche di persone anziane.

La donna è stata identificata grazie a un’attività investigativa mirata, avviata dopo una rapina nei pressi dell’ospedale Santa Maria Goretti ai danni di una 79enne. Secondo la ricostruzione, la vittima sarebbe stata aggredita alle spalle, trascinata a terra e derubata della borsa. Episodi simili si sarebbero verificati poco dopo, con un’altra 70enne derubata e ferita e una 35enne ucraina minacciata con delle forbici dopo il furto di alcune borse dalla sua auto.

Le testimonianze raccolte hanno permesso ai militari di collegare i tre episodi alla stessa persona. Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, la donna è stata rintracciata, arrestata e condotta presso il carcere di Rebibbia.