Rapisce e stupra una 16enne, caccia all’uomo

Una 16enne è stata rapita e violentata nella minicar da uno sconosciuto per un’intera notte e successivamente è stata ritrovata zoppicante e sporca di fango, poco fuori Latina.

Secondo una prima ricostruzione la giovane era con un amico su una minicar nei pressi di Latina Scalo la sera di mercoledì 3 maggio quando uno sconosciuto ha picchiato il ragazzo, costretto lei nella vettura dove si sarebbero consumati gli abusi.

I due ragazzi, una volta compreso il pericolo sono fuggiti raggiungendo la minicar ma sono stati inseguiti e fermati. L’aggressore ha aperto lo sportello dell’auto e ha tirato fuori il ragazzo colpendolo con un pugno e facendogli perdere i sensi. Quando il giovane ha ripreso conoscenza ha notato subito l’assenza della minicar e ha telefonato alla polizia per dare l’allarme. Nel frattempo il rapitore ha guidato la minicar percorrendo delle stradine secondarie, fino a quando non si è fermato in un rifugio per violentare la 16enne.

La giovane è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Goretti, dove viene avviato il protocollo per le vittime di violenza sessuale.

Ora è caccia all’uomo. C’è una descrizione sommaria dello sconosciuto ma non si sa dove sia andato a nascondersi. La polizia batte i siti dove si rifugiano i senza fissa dimora, ma per il momento il sequestratore non è ancora stato rintracciato. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.