Reati fiscali nell’autotrasporto, sequestro da 13 milioni ad azienda di Aprilia

La Guardia di Finanza di Latina ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 13 milioni di euro nei confronti di una società di Aprilia, nel settore dell’autotrasporto, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina su gravi reati tributari.

Secondo le indagini, tra il 2020 e il 2023, l’azienda avrebbe omesso il versamento di ritenute fiscali per circa 3 milioni di euro relative a 1000 dipendenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, avrebbe attestato corsi di formazione inesistenti, utilizzando crediti d’imposta fittizi per oltre 10 milioni di euro per compensare debiti fiscali pregressi.Le Fiamme Gialle hanno accertato la falsità dei crediti, basati su attività mai svolte e non riconducibili ai settori previsti per le agevolazioni fiscali.

La società avrebbe inoltre utilizzato documentazione non veritiera, tra cui un parere tecnico del MISE, poi disconosciuto dallo stesso Ministero.

Il GIP di Latina, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo per equivalente di beni e disponibilità finanziarie del rappresentante legale della società. L’operazione ha portato al congelamento di 2,7 milioni di euro tra conti correnti, fondi azionari e depositi, oltre al sequestro di 5 immobili, quote societarie e veicoli per raggiungere la somma totale dell’importo contestato.