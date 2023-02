Recupero rifiuti organici, ABC incontra i cittadini a Campo Boario

In occasione della prossima Isola Ecologica Itinerante, sabato 25 febbraio a Campo Boario, zona piazza Berlinguer, l’ABC Latina presenterà una nuova iniziativa realizzata in collaborazione con la Ingegni srl, società che si occupa di riciclo delle sostanze organiche, dallo smaltimento al recupero del compost. L’obiettivo dell’incontro è di offrire le informazioni sull’intero processo di riciclaggio, dare consigli e rispondere a domande sulle giuste modalità di conferimento.

Il presidente di ABC, Gustavo Giorgi:

“L’Azienda continua la sua campagna di informazione e adozione di pratiche virtuose, anche di carattere educativo, tesa a promuovere la cultura della sostenibilità ambientale e a sensibilizzare sul tema della raccolta differenziata e sui vantaggi del compost. Tutto questo attraverso un esempio concreto di economia circolare e di riciclo dei rifiuti che dimostra come il rifiuto può trasformarsi in prodotto, che in questo caso è utile per le coltivazioni e la cura del verde”.

Dalle ore 9 alle 13, accanto all’isola ecologica ABC, ci sarà lo stand della Ingegni srl, che distribuirà gratuitamente dei sacchetti di compost in pellet, composto da materie prime di origine naturale e materiali vegetali che lo rendono ricco degli elementi nutritivi per le piante.

Alle ore 10:30 sono previsti gli interventi della vice presidente della ABC, Angela Verrengia, e di un agronomo che illustrerà gli impieghi del compost per migliorare la qualità e quantità nelle produzioni agricole e mantenere sane le piante ornamentali.

L’Isola ecologica Itinerante, come di consueto, è operativa dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

L’iniziativa replicherà anche in occasione dell’Isola ecologica del 25 marzo in via dei Volsci.

ABC Latina prosegue l’attività di sensibilizzazione della cittadinanza in merito alle tematiche della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.