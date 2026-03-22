Referendum, Latina al voto

Urne aperte oggi e domani in provincia di Latina per il referendum costituzionale sulla riforma del sistema giudiziario. Sono oltre 437mila gli elettori chiamati al voto, distribuiti in 513 sezioni.

Si vota oggi, domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne prenderà il via lo scrutinio.

Il quesito riguarda l’approvazione della legge costituzionale sull’ordinamento giurisdizionale e sull’istituzione della Corte disciplinare. Trattandosi di referendum confermativo, non è previsto il quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dall’affluenza.