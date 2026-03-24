Referendum, Sambucci: “In provincia di Latina il Sì ha prevalso”

All’indomani dell’esito del referendum sulla giustizia, arrivano le reazioni dal territorio pontino. Tra queste, quella dell’onorevole Vittorio Sambucci, che interviene con una riflessione sia sul risultato nazionale sia sul dato registrato nella provincia di Latina.

Nel suo intervento, l’esponente di Fratelli d’Italia sottolinea come il mancato successo del “Sì” rappresenti, a suo avviso, un’opportunità sfumata per il Paese, evidenziando anche il clima acceso che ha caratterizzato la campagna referendaria. Allo stesso tempo, però, rimarca con soddisfazione il risultato ottenuto nel territorio pontino, dove la maggioranza degli elettori si è espressa a favore della riforma.

“Un peccato, per il Paese è un’occasione persa. Il successo del Sì al referendum sulla Giustizia avrebbe rappresentato un grande traguardo per il popolo italiano. Quella del governo Meloni non era una riforma di destra o di sinistra, ma di buon senso, che riguardava la vita delle persone e la loro libertà. Durante questa campagna i toni si sono inaspriti. Chi ha sostenuto il no ha spostato il tiro sull’Esecutivo. Chi si è opposto ha saputo lanciare solo una campagna d’odio, senza fare una controproposta. Oggi il campo largo canta vittoria, ma non credo possa davvero rappresentare un’alternativa credibile per il nostro Paese. E lo vedremo alle prossime elezioni politiche.

Ci tengo a sottolineare con soddisfazione il dato della provincia di Latina dove il Sì ha comunque prevalso. Desidero ringraziare gli elettori pontini per aver dato un giudizio positivo sulla riforma, con i favorevoli che sono stati oltre il 53,84%, pari a 134.714 voti. Possiamo dire che la nostra gente ci ha ascoltato e premiato. Il mio impegno non cambia, anzi si rafforza: vado avanti con determinazione, concentrato sulle priorità del territorio, per sostenere chi produce e chi crea lavoro. I cittadini chiedono concretezza, ed io lavorerò per dare risposte”.

Sambucci conclude ribadendo la volontà di proseguire l’attività politica con un’attenzione particolare alle esigenze del territorio, a partire dal sostegno al tessuto produttivo locale e alle istanze dei cittadini.