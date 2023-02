Regionali, Procaccini: “Rocca può risollevare le sorti del Lazio”

L’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, uno dei coordinatori della campagna elettorale del neo presidente del Lazio di Francesco Rocca, commenta:

“Esprimo grande soddisfazione per il successo di Francesco Rocca. Una vittoria che va letta in una doppia chiave. Si tratta, innanzitutto, di un gradimento per i primi cento giorni del governo nazionale e per la generosità e qualità del lavoro portato avanti da Giorgia Meloni. Inoltre, Francesco Rocca è stato considerato dai cittadini candidato di grande valore e credibile, nella sua visione di risollevare le sorti della regione dopo dieci anni di malgoverno delle sinistre. Spicca l’importante risultato di Fratelli d’Italia, ottenuto grazie all’impegno di di tutti i nostri candidati a livello regionale e provinciale, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto”.