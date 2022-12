Regionali, Sambucci: “Alla nostra provincia serve una Regione attenta”

Vittorio Sambucci, candidato alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia nel collegio di Latina è intervenuto in merito alla, secondo lui, cattiva gestione da parte della sinistra per quanto riguarda la provincia di Latina richiamando una maggiore attenzione da parte della Regione nei confronti dei nostri territori, delle nostre aziende e dei nostri cittadini. Sambucci, che è consigliere comunale di Cisterna, di cui è stato anche vice sindaco, e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, spiega: ”È necessario avere un governo regionale che sia attento ai territori, che sia vicino ai cittadini e alle imprese dell’intero Lazio. Bisogna uscire dalla logica di una gestione romanocentrica della Regione applicata sistematicamente negli ultimi dieci anni dalla sinistra. La prima vittima di questo iniquo meccanismo e di una disastrosa gestione è proprio la provincia di Latina, basta guardare i dati dei redditi e della ricchezza nel nostro territorio che non crescono come invece accade in altre zone del Lazio”.

E’ il classico modus operandi della sinistra che, come ha fatto il governo della Pisana targato PD-M5S, non fa mancare i sostegni alle amministrazioni amiche ma si dimentica volutamente di interi territori e delle grandi questioni. Emblematico ciò che è accaduto nella vicenda del “cancro” del kiwi, la micidiale batteriosi che sta colpendo migliaia di ettari, in gran parte in provincia di Latina, mettendo in crisi decine di aziende. La Regione ha sottovalutato il problema, limitandosi ad elargire miseri, insufficienti contributi risarcitori senza mai affrontare il problema in maniera strutturale.