A Latina 20 milioni dalla Regione, Tripodi: ”Ruolo fondamentale dei Comuni”

Orlando Angelo Tripodi, presidente della commissione Lavoro alla Pisana ha dichiarato in una nota che il ruolo fondamentale dopo lo stanziamento di 20 milioni per Latina e provincia sarà dei Comuni:

“Sul fatto che la giunta Rocca non si limiti a fare proclami è evidente, la notizia dei 20 milioni del Fesr 2021 2027 , destinati a Latina ne è senz’altro una prova. Bene Rocca, questa giunta dimostra di essere concreta e attenta alle esigenze della popolazione, ora, però, la palla passa ai Comuni. Infatti, per poter accedere a queste risorse e realizzare interventi di sviluppo sul territorio, i comuni dovranno presentare progetti ben strutturati e coerenti con le linee guida del FESR, in materia di rigenerazione urbana, turismo, mobilità sostenibile, cultura, trasformazione digitale, transizione energetica, in modo da usufruire del finanziamento e quindi, la realizzazione delle opere previste. Sarà fondamentale un’attenta pianificazione e una stretta collaborazione tra enti pubblici e privati per sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio e promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio. I comuni svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito dei fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2021-2027 e sono infatti i principali attori responsabili dell’attuazione dei programmi di investimento finanziati dai fondi FESR, in collaborazione con le Regioni e altri Enti locali. In sintesi, essi giocano un ruolo chiave nell’utilizzo dei fondi FESR per promuovere lo sviluppo sostenibile e la coesione territoriale nei loro territori. Detto questo, sollecito e invito tutti i Comuni della nostra provincia, alle prese con la prima fase dei progetti, ad arrivare quanto prima alla fase della cantierizzazione degli stessi, perché i fondi ora ci sono e sono disponibili, opportunità troppo importante che non possiamo permetterci di perdere”.