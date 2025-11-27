Regione, 30mila euro per orfani e congiunti dei militari deceduti in servizio

La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore Luisa Regimenti, ha approvato una delibera con cui vengono destinate 30mila euro alle associazioni delle forze di polizie accreditate per le attività a sostegno degli orfani e dei congiunti dei militari deceduti in servizio.

Sono 7.500 euro quelli destinati come contributo al Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato; altri 7.500 euro come contributo a favore dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri; 7.500 euro a favore del Fondo di assistenza per i Finanzieri; 7.500 di euro quale contributo per l’Ente di Assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria.

“Sostenere i familiari dei caduti delle Forze di Polizia significa custodire un’eredità di coraggio e dedizione che non può andare perduta. Ogni donna e ogni uomo che ha sacrificato la propria vita per la collettività ha compiuto un gesto di straordinaria generosità, ponendo il bene comune sopra ogni cosa. Onorare la loro memoria non è solo un atto di riconoscenza, è un dovere morale. Stare accanto ai loro figli e ai loro familiari vuol dire non lasciarli soli davanti alla perdita più grande, ma trasformare il dolore in una forza che li accompagni nel futuro. È un modo concreto per dire che il sacrificio dei loro genitori non è stato vano, che la comunità c’è, che nessuno viene dimenticato. Sostenere gli orfani e ricordare i caduti significa, in fondo, difendere i valori più alti della nostra società: la solidarietà, la gratitudine e il rispetto per chi ha dato tutto per proteggere gli altri”, ha sottolineato l’assessore regionale Luisa Regimenti.