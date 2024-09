Regione, dal 1° ottobre le vaccinazioni anti covid, influenza e polmonite

A partire dal 1° ottobre, la Regione Lazio avvia le campagne vaccinali anti-Covid, antinfluenzale e anti-polmonite pneumococcica, aperte a tutti secondo le raccomandazioni ministeriali. Saranno disponibili oltre 500.000 dosi di vaccino anti-Covid, con la possibilità di un incremento. La vaccinazione è raccomandata per gli over 80, le persone fragili e gli operatori sanitari.

Le campagne antinfluenzale e anti-polmonite pneumococcica si rivolgono principalmente agli over 60 e alle persone vulnerabili. La Regione ha acquistato più di un milione di vaccini antinfluenzali, garantendo una rete di somministrazione attraverso medici, pediatri e farmacie.

I cittadini possono vaccinarsi presso ospedali, centri Asl e farmacie, per prevenire le infezioni più gravi, in particolare per gli anziani. La mobilitazione coinvolge 140 centri vaccinali e circa 4.000 professionisti della salute.