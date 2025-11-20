Regione: discarica e fognature, oltre 8 milioni per la provincia di Latina

Due recenti interventi approvati dalla Giunta Rocca rafforzano l’impegno della Regione per il territorio pontino, con lo stanziamento di risorse mirate alla bonifica ambientale e al miglioramento delle infrastrutture idriche nella provincia di Latina. Al termine della Giunta Regionale odierna, in merito è intervenuto l’Assessore regionale Elena Palazzo:

“Sono molto soddisfatta perché, grazie al buon lavoro di squadra siamo riusciti, come Giunta Rocca, a mettere a terra due importanti operazioni per il Lazio e per la provincia di Latina in particolare”.

“La prima azione, su proposta dell’assessore Ghera, riguarda la discarica abusiva di Santa Apollonia ad Aprilia: si prevede lo stanziamento di 7 milioni di euro per la messa in sicurezza, la redazione del Piano di Caratterizzazione, l’Analisi di Rischio e la successiva eventuale bonifica”.

“La seconda, su proposta dell’assessore Rinaldi, riguarda il Piano regionale per la realizzazione e l’adeguamento delle reti fognarie, degli impianti di depurazione delle acque reflue per gli anni 2025 e 2026. Si prevede uno stanziamento di 1,4 vanno per la provincia di Latina: 1,1 per il completamento realizzazione di un tratto di rete fognaria di circa 1,5 Km in località Pantano Arenile a Minturno; i 300mila restanti andranno per ulteriori opere su tutto il territorio della provincia”.