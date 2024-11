Regione Lazio, approvata la nuova legge sullo sport: la soddisfazione di Elena Palazzo

La Giunta regionale del Lazio, guidata da Francesco Rocca, ha approvato la proposta di legge “Norme in materia di sport”, presentata dall’assessore Elena Palazzo, con l’obiettivo di aggiornare la normativa del settore, ferma al 2002. Il nuovo testo punta a promuovere lo sport come strumento di benessere psicofisico e inclusione sociale, basandosi su una programmazione partecipata.

«Il principio guida della legge – spiega Palazzo – è l’ascolto del territorio. Attraverso il confronto con stakeholder come Coni, Cip, società e associazioni sportive, abbiamo creato un testo che risponde alle reali esigenze del settore. Un metodo mai adottato in 22 anni, che ha permesso di raccogliere idee e proposte direttamente dalla comunità sportiva».

La legge, articolata in sei capi e 30 articoli, si basa su due pilastri: inclusione e programmazione regionale. Tra le misure principali, i “buoni sport” per le famiglie in difficoltà economica, investimenti nell’impiantistica e nelle attrezzature, e l’introduzione delle “Palestre della Salute” previste a livello nazionale. Sarà anche promossa la cultura dello sport con rassegne e premi letterari dedicati.

«Ogni azione mira a favorire socialità, abbattere barriere e migliorare la salute dei cittadini – sottolinea e conclude Palazzo – ora il testo passerà al Consiglio regionale per diventare legge».